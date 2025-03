Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lucid zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 2,16 USD.

Das Papier von Lucid legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 2,16 USD. Zwischenzeitlich stieg die Lucid-Aktie sogar auf 2,27 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,11 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6.715.767 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,43 USD. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 51,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 1,94 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 10,21 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lucid-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Lucid ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,29 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 234,47 Mio. USD – ein Plus von 49,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 157,15 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Lucid wird am 12.05.2025 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Lucid im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,926 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt am Mittag

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 startet mit Verlusten

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart leichter