Lucid Aktie News: Lucid am Mittag mit Einbußen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der NDB-Sitzung 1,3 Prozent auf 8,20 USD. Zuletzt wechselten via NDB 135.733 Lucid-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 46,29 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 6,09 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 34,65 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 08.11.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 195,46 USD – das entspricht einem Zuwachs von 84.148,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,23 USD erwirtschaftet worden.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 22.02.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Lucid-Anleger Experten zufolge am 26.02.2024 werfen.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,027 USD je Lucid-Aktie belaufen.

