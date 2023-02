Lucid Aktie News: Lucid präsentiert sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Lucid 9,44 EUR

Die Lucid-Aktie notierte im NDB-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 10,07 USD. Bisher wurden via NDB 94.447 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2022 bei 30,12 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 6,09 USD. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 65,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 09.11.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 84.148,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 195,46 USD, während im Vorjahreszeitraum 0,23 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Lucid am 22.02.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 26.02.2024.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,867 USD je Lucid-Aktie stehen.

10.000 Euro in Aktien investiert: Tesla, BYD & Co. - das sind die Gewinner im Jahr 2022

Elon Musk warnt: Lucid wird nicht mehr lange überleben

NASDAQ-Aktie Tesla: Wird Teslas Reichweiten-Rekord bald geknackt?

