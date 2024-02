Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittag mit Kursabschlägen

Blick auf Lucid-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt fiel die Lucid-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 3,56 USD ab.

Die Lucid-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr um 0,8 Prozent auf 3,56 USD nach. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 95.274 Lucid-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2023 bei 11,27 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 216,47 Prozent hinzugewinnen. Am 20.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,54 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,65 Prozent.

Lucid-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Lucid ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,40 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,49 Prozent zurück. Hier wurden 137,81 USD gegenüber 195,46 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lucid am 21.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Lucid.

Laut Analysten dürfte Lucid im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,361 USD einfahren.

