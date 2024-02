Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Dienstagnachmittag im Keller

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,6 Prozent auf 3,39 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 5,6 Prozent im Minus bei 3,39 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Lucid-Aktie bis auf 3,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,45 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 8.082.318 Stück.

Am 17.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,27 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 232,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie. Am 20.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,54 USD. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 33,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Lucid-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 08.11.2023 hat Lucid die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,40 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Lucid im vergangenen Quartal 137,81 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lucid 195,46 USD umsetzen können.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Lucid rechnen Experten am 19.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,361 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Börsianer in New York warten auf Impulse: NASDAQ 100 zum Handelsstart ohne Schwung

Zuversicht in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone