Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei Lucid am Mittwochmittag zu

Lucid im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 2,93 USD.

Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:01 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 2,93 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 66.743 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 8,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 202,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,54 USD erreichte der Anteilsschein am 20.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 15,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lucid 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.02.2024 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 157,15 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 39,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 257,71 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -1,063 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Dienstagshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Montagshandels

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in Grün