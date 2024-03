Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 2,97 USD nach oben.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 2,97 USD. Im Tageshoch stieg die Lucid-Aktie bis auf 3,00 USD. Bei 2,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 4.835.033 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,87 USD erreichte der Titel am 13.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 199,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,54 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Lucid seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 21.02.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 157,15 USD, gegenüber 257,71 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 39,02 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Lucid am 02.05.2024 präsentieren.

2024 dürfte Lucid einen Verlust von -1,063 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

