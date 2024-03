Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Lucid zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,7 Prozent auf 2,97 USD.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 09:15 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 2,97 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 4.699 Lucid-Aktien.

Am 13.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,87 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 66,52 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.01.2024 bei 2,54 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 16,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 21.02.2024 hat Lucid die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,28 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lucid mit einem Umsatz von insgesamt 157,15 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 257,71 USD erwirtschaftet worden waren, um 39,02 Prozent verringert.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,063 USD je Lucid-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Dienstagshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Montagshandels

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in Grün