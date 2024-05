Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid springt am Nachmittag an

Lucid im Blick

Die Aktie von Lucid gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,7 Prozent auf 2,87 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Lucid-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 7,7 Prozent auf 2,87 USD. Bei 2,87 USD markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,69 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 927.977 Lucid-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,37 USD) erklomm das Papier am 12.07.2023. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 65,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.04.2024 Kursverluste bis auf 2,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 24,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Lucid gewährte am 06.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,43 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 149,43 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 172,74 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Lucid am 31.07.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -1,064 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 klettert

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 bewegt sich am Mittag im Plus

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels