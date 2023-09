Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittag mit roter Tendenz

Lucid im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt ging es für die Lucid-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 5,90 USD.

Um 12:01 Uhr ging es für die Lucid-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 5,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60.463 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2023 markierte das Papier bei 17,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 201,86 Prozent wieder erreichen. Am 24.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,46 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 07.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 150,87 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 97,34 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 13.11.2023 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,484 USD ausweisen wird.

