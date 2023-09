Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Vormittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lucid. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 5,57 EUR zu.

Das Papier von Lucid legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 5,57 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lucid-Aktie sogar auf 5,57 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 560 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 17,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 215,35 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2023 bei 5,00 EUR. Abschläge von 10,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Lucid ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,33 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 150,87 USD – ein Plus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 97,34 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Lucid wird am 13.11.2023 gerechnet.

2023 dürfte Lucid einen Verlust von -1,484 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

