Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Lucid zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Lucid-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,84 EUR an der Tafel.

Im Tradegate-Handel kam die Lucid-Aktie um 09:18 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 4,84 EUR. Die Lucid-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,84 EUR aus. Die Lucid-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,76 EUR ab. Bei 4,76 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.897 Lucid-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 237,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,61 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 4,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2023 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,33 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 150,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 97,34 USD in den Büchern gestanden.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 13.11.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,494 USD je Aktie ausweisen dürften.

