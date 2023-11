Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 3,55 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Lucid-Papiere um 09:11 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der Lucid-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,55 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,50 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.297 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,33 EUR. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 78,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,40 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 07.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 137,81 USD – das entspricht einem Minus von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,46 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Lucid-Bilanz für Q4 2023 wird am 26.02.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,379 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

