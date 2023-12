Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei Lucid am Vormittag zu

Lucid im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lucid-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 3,96 EUR.

Die Lucid-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 3,96 EUR. Die Lucid-Aktie legte bis auf 3,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,90 EUR. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.960 Stück gehandelt.

Am 27.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,33 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 312,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.11.2023 bei 3,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,07 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.11.2023 hat Lucid die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,40 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 29,49 Prozent auf 137,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lucid 195,46 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.02.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,366 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

