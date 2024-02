Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Vormittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Lucid-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die Lucid-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 08:00 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 3,16 EUR. In der Spitze legte die Lucid-Aktie bis auf 3,16 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,16 EUR. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 160 Stück gehandelt.

Am 16.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 10,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 240,58 Prozent. Am 19.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Lucid gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 137,81 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,361 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

