Lucid Aktie News: Lucid am Vormittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 22:00 Uhr 0,4 Prozent auf 7,84 USD. Das Tagestief markierte die Lucid-Aktie bei 7,33 USD. Bei 7,58 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 4.899 Aktien.

Am 31.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,14 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 28,74 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 22.02.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,64 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 876,48 Prozent auf 257,71 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,39 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Lucid am 04.05.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,326 USD je Lucid-Aktie.

