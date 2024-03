Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Vormittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Lucid. Mit einem Kurs von 2,80 USD zeigte sich die Lucid-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:20 Uhr bei der Lucid-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 2,80 USD. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.793 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2023 bei 8,87 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 216,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,54 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Lucid ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,29 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,28 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 39,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 157,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 257,71 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2024 einen Verlust in Höhe von -1,063 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Dienstagshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Montagshandels

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in Grün