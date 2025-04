Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid steigt am Montagnachmittag

So entwickelt sich Lucid

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Lucid. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 2,57 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 2,57 USD. Zwischenzeitlich stieg die Lucid-Aktie sogar auf 2,59 USD. Bei 2,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.614.873 Lucid-Aktien.

Am 27.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,51 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,94 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 24,56 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Lucid gewährte am 25.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 234,47 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 157,15 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.05.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,926 USD je Lucid-Aktie.

