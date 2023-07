Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Vormittag an Boden

Blick auf Lucid-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lucid. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 6,42 EUR.

Das Papier von Lucid legte um 09:13 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 6,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lucid-Aktie sogar auf 6,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,32 EUR. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 939 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,37 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 233,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie. Bei 5,00 EUR fiel das Papier am 26.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,04 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149,43 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 159,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lucid einen Umsatz von 57,68 USD eingefahren.

Am 07.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Lucid rechnen Experten am 31.07.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,407 USD je Lucid-Aktie stehen.

