Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagvormittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Lucid. Die Lucid-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 5,54 EUR.

Das Papier von Lucid legte um 09:08 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 5,54 EUR. Im Tageshoch stieg die Lucid-Aktie bis auf 5,55 EUR. Bei 5,46 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 298 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.09.2022 markierte das Papier bei 17,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 216,95 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2023 bei 5,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,75 Prozent.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 07.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,33 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 150,87 USD im Vergleich zu 97,34 USD im Vorjahresquartal.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 13.11.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,484 USD je Aktie aus.

