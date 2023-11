Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verteuert sich am Dienstagnachmittag kräftig

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 4,19 USD nach oben.

Das Papier von Lucid konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 5,6 Prozent auf 4,19 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lucid-Aktie bisher bei 4,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,12 USD. Zuletzt wechselten 10.856.298 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2023 markierte das Papier bei 17,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 324,81 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,62 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 13,66 Prozent sinken.

Am 07.11.2023 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 195,46 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2024 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,372 USD ausweisen wird.

