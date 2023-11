Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Dienstagvormittag mit Aufschlag

So bewegt sich Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 3,74 EUR.

Das Papier von Lucid konnte um 08:07 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 3,74 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lucid-Aktie bei 3,74 EUR. Bei 3,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 80 Lucid-Aktien.

Am 27.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,33 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 336,17 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 10,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 137,81 USD – eine Minderung von 29,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 195,46 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 26.02.2024 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,372 USD ausweisen wird.

