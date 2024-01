Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittag in Grün

So bewegt sich Lucid

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,03 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 01:59 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 3,03 USD zu. Bei 3,29 USD markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 3,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 63.931.405 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2023 auf bis zu 17,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 487,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.11.2023 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 137,81 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 195,46 USD umgesetzt worden waren.

Am 21.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Lucid-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2023 -1,366 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

