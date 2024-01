Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Vormittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lucid gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Lucid-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 3,03 USD.

Die Aktie legte um 01:59 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,03 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Lucid-Aktie bei 3,29 USD. Bei 3,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 63.931.405 Lucid-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2023 bei 17,81 USD. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 82,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,97 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,98 Prozent.

Lucid veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 137,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet. Lucid dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,366 USD je Aktie aus.

