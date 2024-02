Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

So bewegt sich Lucid

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 3,55 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Lucid-Papiere um 16:08 Uhr 2,9 Prozent. Die Lucid-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,58 USD. Bei 3,43 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 5.314.640 Lucid-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,27 USD. Dieser Kurs wurde am 17.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 217,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.01.2024 (2,54 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 28,45 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Am 08.11.2023 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei -0,28 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 137,81 USD – das entspricht einem Abschlag von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 195,46 USD erwirtschaftet worden.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,358 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

