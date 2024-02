Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagvormittag stärker

Lucid im Blick

Die Aktie von Lucid zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 3,24 EUR nach oben.

Die Lucid-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:08 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 3,24 EUR. Die Lucid-Aktie legte bis auf 3,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 3,21 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 6.160 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 232,26 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.01.2024 auf bis zu 2,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lucid-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 08.11.2023 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 195,46 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 137,81 USD.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Lucid.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,358 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

