Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Lucid gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 2,46 USD.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 2,46 USD. Die Lucid-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,46 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 710.732 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2023 auf bis zu 8,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 240,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,43 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 1,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lucid-Aktie.

Am 21.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,29 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 39,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 157,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 257,71 USD US-Dollar umgesetzt.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 06.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Lucid rechnen Experten am 12.05.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,015 USD je Lucid-Aktie belaufen.

