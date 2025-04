Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Dienstagnachmittag in Rot

Lucid im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 2,51 USD abwärts.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 2,51 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lucid-Aktie bisher bei 2,48 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,51 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.113.920 Lucid-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2024 bei 4,43 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,94 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 22,75 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Lucid ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,29 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 157,15 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 234,47 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Lucid am 06.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Lucid.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,919 USD je Lucid-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus

Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich mittags im Plus