Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,0 Prozent bei 2,97 USD.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 5,0 Prozent im Minus bei 2,97 USD. Der Kurs der Lucid-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,94 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 3,17 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.520.797 Lucid-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,37 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 182,12 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,30 USD. Dieser Wert wurde am 24.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 22,60 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Lucid ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,43 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 172,74 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 149,43 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Lucid am 31.07.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,070 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

