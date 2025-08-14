Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 2,25 USD nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Lucid-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,25 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Lucid-Aktie bis auf 2,23 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,26 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 748.309 Stück.

Am 27.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 97,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 1,94 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 16,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Lucid seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 05.08.2025 vor. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,34 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 259,43 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 200,58 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Lucid am 11.11.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,920 USD je Lucid-Aktie.

