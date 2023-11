Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochnachmittag gefragt

Kurs der Lucid

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Lucid. Zuletzt stieg die Lucid-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 4,25 USD.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 4,25 USD. Die Lucid-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,29 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.917.924 Lucid-Aktien umgesetzt.

Bei 17,81 USD markierte der Titel am 28.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 319,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.11.2023 (3,62 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Am 07.11.2023 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,40 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 195,46 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 137,81 USD.

Voraussichtlich am 26.02.2024 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,372 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 schwächer