Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verteuert sich am Mittag

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Lucid-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 5,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 401.690 Lucid-Aktien umgesetzt.

Bei 17,81 USD erreichte der Titel am 28.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 237,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,62 USD fiel das Papier am 11.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 31,31 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 07.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 29,49 Prozent auf 137,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lucid 195,46 USD umgesetzt.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.02.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,366 USD je Lucid-Aktie.

