Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 3,3 Prozent auf 4,97 USD ab.

Um 16:08 Uhr rutschte die Lucid-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,3 Prozent auf 4,97 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Lucid-Aktie bis auf 4,92 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,18 USD. Bisher wurden heute 14.174.339 Lucid-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,81 USD erreichte der Titel am 28.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 258,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.11.2023 bei 3,62 USD. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 37,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lucid ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 137,81 USD – das entspricht einem Abschlag von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 195,46 USD erwirtschaftet worden.

Am 26.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,366 USD je Lucid-Aktie.

