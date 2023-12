Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lucid befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,5 Prozent auf 4,61 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 4,61 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lucid-Aktie bis auf 4,61 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 1.975 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 16,33 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 253,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2023 auf bis zu 3,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Lucid veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,40 USD vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 137,81 USD – eine Minderung von 29,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 195,46 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Lucid am 26.02.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -1,366 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

