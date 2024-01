Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittag mit Einbußen

Blick auf Lucid-Kurs

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 3,00 USD.

Um 12:03 Uhr fiel die Lucid-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 3,00 USD ab. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 262.848 Lucid-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2023 bei 17,81 USD. 493,67 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,97 USD fiel das Papier am 13.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lucid gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,40 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29,49 Prozent auf 137,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 195,46 USD gelegen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Lucid wird am 21.02.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Lucid rechnen Experten am 19.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2023 -1,366 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

