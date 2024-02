Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lucid. Zuletzt ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 3,67 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,1 Prozent auf 3,67 USD. Zwischenzeitlich stieg die Lucid-Aktie sogar auf 3,92 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,59 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 12.074.420 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 207,09 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.01.2024 Kursverluste bis auf 2,54 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,77 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Lucid seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 08.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,40 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,49 Prozent auf 137,81 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 195,46 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lucid am 21.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

2023 dürfte Lucid einen Verlust von -1,358 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

