Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Lucid im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,84 EUR abwärts.

Die Lucid-Aktie musste um 08:42 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,84 EUR abwärts. Die Lucid-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,84 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 4,84 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.223 Lucid-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 16,33 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 237,07 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,61 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 4,76 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lucid veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,33 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 150,87 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,34 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Lucid am 13.11.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,494 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

Redaktion finanzen.net

