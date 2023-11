Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 4,29 USD zu.

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,7 Prozent auf 4,29 USD. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 92.098 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2023 auf bis zu 17,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 315,15 Prozent hinzugewinnen. Am 11.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,62 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lucid veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,40 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Lucid 137,81 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 195,46 USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lucid am 26.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -1,372 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

