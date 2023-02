Lucid Aktie News: Lucid am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Lucid 10,01 EUR

Die Lucid-Aktie kam im BER-Handel um 08:06:03 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 9,99 EUR. Bei 9,99 EUR markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Lucid-Aktie bis auf 9,99 EUR. Bei 9,99 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,34 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 62,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 5,49 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 82,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.11.2022 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,43 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 195,46 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 84.148,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,23 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.02.2023 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 26.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2024 -0,867 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

