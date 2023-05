Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Lucid 6,49 EUR

Um 12:03 Uhr wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 7,05 USD nach oben. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 31.800 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2022 bei 21,78 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 208,94 Prozent hinzugewinnen. Bei 6,09 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 08.05.2023 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149,43 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 159,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,68 USD in den Büchern standen.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,470 USD je Lucid-Aktie.

