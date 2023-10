Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Minus bei 5,09 USD.

Das Papier von Lucid befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 3,6 Prozent auf 5,09 USD ab. Die Lucid-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,90 USD nach. Bei 4,93 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 9.909.319 Lucid-Aktien.

Am 28.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 250,07 Prozent. Bei 4,87 USD erreichte der Anteilsschein am 10.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Lucid ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,33 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 150,87 USD im Vergleich zu 97,34 USD im Vorjahresquartal.

Am 13.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,484 USD je Aktie aus.

