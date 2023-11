Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Freitagvormittag in Rot

Lucid im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 3,89 EUR.

Das Papier von Lucid befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,7 Prozent auf 3,89 EUR ab. In der Spitze büßte die Lucid-Aktie bis auf 3,89 EUR ein. Bei 3,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 973 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,33 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 319,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 3,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 14,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 07.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,40 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lucid im vergangenen Quartal 137,81 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lucid 195,46 USD umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Lucid wird am 26.02.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -1,372 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

