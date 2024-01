Blick auf Lucid-Kurs

Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Donnerstagvormittag

18.01.24 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 2,58 EUR.

Die Aktie legte um 09:11 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 2,58 EUR zu. Kurzfristig markierte die Lucid-Aktie bei 2,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,57 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 4.274 Lucid-Aktien den Besitzer. Am 27.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 533,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,49 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,57 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 07.11.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Lucid mit einem Umsatz von insgesamt 137,81 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,46 USD erwirtschaftet worden waren, um 29,49 Prozent verringert. Am 21.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Lucid. 2023 dürfte Lucid einen Verlust von -1,364 USD verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus Schwacher Wochentag in New York: So performt der NASDAQ 100 am Mittwochmittag

Bildquellen: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images