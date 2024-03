Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Nachmittag

So bewegt sich Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 2,75 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 2,75 USD zu. Bei 2,78 USD erreichte die Lucid-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,78 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.459.321 Lucid-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,87 USD. Dieser Kurs wurde am 13.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 223,13 Prozent wieder erreichen. Am 20.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,54 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Lucid-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Lucid ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lucid 157,15 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 39,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 257,71 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2024 veröffentlicht.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,063 USD je Lucid-Aktie stehen.

