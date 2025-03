Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid haussiert am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 12,3 Prozent auf 2,43 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 12,3 Prozent auf 2,43 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Lucid-Aktie bei 2,48 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 12.449.165 Lucid-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,43 USD) erklomm das Papier am 27.08.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 82,47 Prozent wieder erreichen. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,94 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 20,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Lucid-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Lucid veröffentlichte am 25.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,22 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 234,47 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157,15 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Lucid am 12.05.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -0,917 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

