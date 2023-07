Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 7,18 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,1 Prozent auf 7,18 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lucid-Aktie bisher bei 7,28 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,04 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 9.409.824 Lucid-Aktien.

Am 22.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,78 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 203,41 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,46 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,94 Prozent.

Lucid ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 149,43 USD – ein Plus von 159,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 57,68 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.08.2023 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Lucid rechnen Experten am 31.07.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,411 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

