Lucid Aktie News: Lucid am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Lucid 7,46 EUR

-0,84% Charts

News

Analysen

Die Lucid-Aktie notierte im NDB-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 8,03 USD. Zuletzt wechselten via NDB 39.003 Lucid-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,95 USD erreichte der Titel am 21.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,30 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 31,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Lucid veröffentlichte am 08.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,43 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 195,46 USD gegenüber 0,23 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Lucid am 22.02.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Lucid rechnen Experten am 26.02.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,028 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Elon Musk warnt: Lucid wird nicht mehr lange überleben

10.000 Euro in Aktien investiert: Tesla, BYD & Co. - das sind die Gewinner im Jahr 2022

NASDAQ-Aktie Tesla: Wird Teslas Reichweiten-Rekord bald geknackt?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lucid Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid

Bildquellen: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images