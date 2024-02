Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Montagmittag mit Verlusten

So bewegt sich Lucid

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 3,69 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 01:59 Uhr 0,5 Prozent auf 3,69 USD. Die Lucid-Aktie sank bis auf 3,58 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,59 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 34.302.812 Lucid-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2023 bei 11,27 USD. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 67,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.01.2024 (2,54 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Lucid veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 137,81 USD im Vergleich zu 195,46 USD im Vorjahresquartal.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2023 -1,358 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

