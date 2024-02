Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid fällt am Montagnachmittag

Lucid im Blick

Die Aktie von Lucid gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 3,69 USD.

Die Lucid-Aktie musste um 01:59 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 3,69 USD. Zwischenzeitlich weitete die Lucid-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,58 USD aus. Bei 3,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.302.812 Lucid-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,27 USD erreichte der Titel am 17.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 205,33 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.01.2024 (2,54 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,17 Prozent.

Zuletzt erhielten Lucid-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 08.11.2023 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,40 USD vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 137,81 USD – eine Minderung von 29,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 195,46 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,358 USD je Lucid-Aktie stehen.

