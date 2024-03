Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,75 USD ab.

Die Lucid-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 2,75 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Lucid-Aktie ging bis auf 2,70 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,74 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 696.549 Lucid-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,87 USD) erklomm das Papier am 13.04.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 223,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie. Am 20.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,54 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,47 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lucid 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.02.2024 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 USD gegenüber -0,28 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 157,15 USD in den Büchern – ein Minus von 39,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 257,71 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Lucid am 02.05.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,063 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

